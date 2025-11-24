Regionali: Benigni (FI), 'continuiamo a crescere, unico partito di centro riferimento moderati'

24 novembre 2025 a





Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "L'esito delle elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia conferma che Forza Italia continua a crescere ed essere l'unico partito di centro punto di riferimento per i moderati". Così in una nota Stefano Benigni, deputato e vice segretario nazionale di Forza Italia.

"In Campania e in Veneto - prosegue - raddoppiamo i consensi rispetto a cinque anni fa, un dato inequivocabile che testimonia una crescita reale, frutto della nostra presenza sul territorio e della fiducia che gli elettori continuano a riporre in noi, in Puglia confermiamo il risultato delle scorse regionali".

"Sono numeri che confermano il trend positivo delle ultime tornate elettorali, con Forza Italia in piena salute e sempre più proiettata verso la doppia cifra a livello nazionale. Ringrazio i nostri segretari regionali, Fulvio Martusciello, Flavio Tosi e Mauro D'Attis, per l'ottimo lavoro portato avanti. Il nostro partito c'è, cresce e continuerà a rappresentare l'area moderata, liberale ed europeista indispensabile per il buon governo dei territori e del Paese", conclude.