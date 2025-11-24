Quirinale: Verini, 'La Russa al di là del bene e del male'

24 novembre 2025 a

a

a

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Mi pare che sia un'ulteriore, ennesima conferma di come questo La Russa interpreti il ruolo di seconda carica dello Stato veramente al di là del bene e del male. Conosce poco il senso dello Stato e delle Istituzioni, sia da quando rivendicava di avere il busto di Mussolini, sia andando a comiziare in tutta Italia per il suo partito. Le seconde cariche dello Stato non debbono tenere questo atteggiamento poco consono ai ruoli istituzionali e attaccare anche il Quirinale anche nel suo ruolo è particolarmente grave". Così ai microfoni di Radio radicale il senatore del Pd Valter Verini.