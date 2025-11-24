Daily Crown: Filippo cercò di dissuadere Harry, 'se si esce con le attrici, non le si sposano'

24 novembre 2025 a

Londra, 24 nov. (Adnkronos) - Quando Harry annunciò il desiderio di sposare Meghan Markle nel novembre 2017, il principe sperava che la famiglia reale avrebbe accolto con favore la gioiosa notizia. Ricevette invece una risposta piuttosto brusca dal suo schietto nonno, il principe Filippo, che gli rivolse un severo avvertimento: "Se si esce con le attrici, non le si sposano". Nel suo libro 'Entitled', Andrew Lownie ha rivelato i sentimenti riluttanti di Filippo nei confronti dell'ingresso della star di 'Suits' nella famiglia reale, dopo 16 mesi di serrato corteggiamento.

Anche secondo la biografa reale Ingrid Seward, nel libro 'My Mother And I', Filippo era "uno dei pochi diffidenti" che non si lasciavano sedurre da Meghan. Il marito della regina Elisabetta morto nel 2021 avrebbe trovato "strano" quanto Meghan gli ricordasse Wallis Simpson, la celebrità anche lei americana per la quale re Edoardo VIII abdicò. Per questo motivo, il principe soprannominò Meghan "DOW" (Duchess of Windsor), in onore della Wallis, che era appunto duchessa di Windsor.

Filippo non è stato l'unico membro della famiglia reale ad aver tentato di mettere in guardia Harry sulla sua relazione con Meghan: si dice che anche suo fratello, il principe William, sarebbe stato preoccupato per le loro imminenti nozze. Nel gennaio 2023 Harry parlò, nella sua autobiografia 'Spare, dell'avvertimento di William di "andarci piano": "mi disse che stavo andando 'troppo in fretta' e che era 'troppo presto' ". "In realtà, mi aveva piuttosto scoraggiato anche solo sul fatto che uscissi con Meg".

Tuttavia, Harry respinse le preoccupazioni della sua famiglia, sostenendo di credere di doverla sposare in fretta perché il suo "orologio biologico stava ticchettando", dato che aveva quasi 35 anni, secondo l'autrice reale Tina Brown. E nonostante il matrimonio da favola nel maggio 2018, la storia d'amore dei Sussex prese una brusca piega quando la duchessa si rese conto che la vita di una principessa è ben lontana da quella descritta nei libri. Dopo aver preso la decisione di ritirarsi dagli incarichi reali e di trasferirsi in Nord America nel gennaio 2020, in seguito soprannominata 'Megxit', sembra che le opinioni di Filippo nei confronti di Meghan si inasprirono ulteriormente.

Secondo la Seward, Filippo non riusciva semplicemente a capire perché Meghan non avesse seguito il suo esempio dopo essersi sposata con un membro della famiglia reale. Parlando del marito della regina Elisabetta, l'autrice ha spiegato nel 2020 a Sky News: "Penso che sia molto, molto deluso perché lui ha rinunciato alla sua carriera navale per stare al fianco della Regina e aiutare la monarchia. E perché Meghan non può semplicemente rinunciare alla sua carriera di attrice, sostenere il marito e la monarchia? Non riesce proprio a capire perché lei non sia riuscita a sostenere Harry e ad aiutarlo, invece di voler far sentire la sua voce".