Campania: Appendino (M5s), 'grande emozione per Fico, ci sarà tempo per analizzare voto'

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Provo grande emozione per la vittoria di Roberto Fico: un amico con cui condivido da sempre il percorso nel Movimento 5 Stelle e una persona seria, competente e generosa. Una bella notizia per la Campania e per la nostra comunità, che governerà una seconda Regione dopo la Sardegna". Così la deputata del Movimento 5 stelle Chiara Appendino sui social.

"Sono felice - prosegue - anche perché questa vittoria mette a tacere la campagna denigratoria contro Roberto che la destra e i suoi giornali hanno costruito e portato avanti per mesi in modo becero. Hanno provato a dipingerlo per ciò che non è, e i cittadini hanno risposto dandogli la fiducia che merita".

"Nei prossimi giorni ci sarà tempo e modo di analizzare il voto, partendo dall'astensione che continua a crescere, e questo non è certamente un dato da archiviare, e dai consensi della nostra lista. Oggi però è il giorno della gioia e dell'orgoglio. Buon lavoro, presidente", conclude.