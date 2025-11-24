Amazon: pm Milano indaga per contrabbando, sequestrati prodotti cinesi

24 novembre 2025 a

a

a

Milano, 24 nov. (Adnkronos) - Perquisizioni e sequestri in due centri di Amazon. La Procura di Milano ipotizza il reato di contrabbando di prodotti provenienti dalla Cina. La notizia anticipata da Reuters viene confermata all'Adnkronos. La Guardia di Finanza di Monza e l'Agenzia delle Dogane hanno sequestrato 5.000 prodotti in un polo logistico Amazon a Cividate al Piano (Bergamo) e hanno acquisito materiale informatico nella sede in viale Monte Grappa a Milano.

Si tratta dell'ultima tranche dell'indagine nata dalla presunta evasione fiscale da 1,2 miliardi di euro che ha già portato a sequestri e ad alcune iscrizioni nel registro degli indagati. L'inchiesta affidata al pm Elio Ramondini ipotizza che Amazon, tramite i suoi centri logistici, con propri mezzi di trasporto e con quelli altrui, hanno movimentato all'interno del territorio nazionale prodotti cinesi arrivati in Europa senza pagare dazi né Iva all'importazione.