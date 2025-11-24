L.elettorale: Schlein, 'Donzelli ammette che con Rosatellum perderebbero'**

24 novembre 2025 a

a

a

Roma, 24 nov (Adnkronos) - Sulla legge elettorale "la destra non ha fatto una proposta, se la farà valuteremo. Ma si parte da una premessa peggiore: la paura di perdere, perchè con la coalizione che abbiamo costruito, nel 2022 non sarebbe andata come è andata. Lo dice anche Donzelli, sanno che il lavoro testardamente unitario con questa legge elettorale perderebbero. L'altra premessa sbagliata è il premierato, una riforma che continueremo a contrastare duramente". Lo ha detto Elly Schlein.