L.elettorale: Ricciardi (M5S), 'noi siamo per cambiarla, siamo per proporzionale'**

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Sulla leadership, il tema dirimente sarà la legge elettorale, che Meloni vorrà cambiare. Se si deve indicare sul simbolo il candidato premier, il tema va affrontato e capiremo il metodo". Lo dice il capogruppo del M5S alla Camera, Riccardo Ricciardi, a La7.

"Come M5S siamo sempre stati contrari a questa legge elettorale. Quando uno ha consenso emerge, a prescindere dalla legge elettorale. Ma noi siamo per cambiarla, siamo per il proporzionale".