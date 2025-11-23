Ucraina: Zelensky, 'personalmente grato a Trump'

23 novembre 2025 a





Kiev, 23 nov. (Adnkronos/Afp) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di essere personalmente grato a Donald Trump, dopo che il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un post sui social in cui criticava nuovamente Kiev per la sua "gratitudine zero".

"L'Ucraina è grata agli Stati Uniti, a ogni cuore americano e personalmente al presidente Trump per l'assistenza che, a partire dai Javelin, ha salvato vite ucraine", ha affermato Zelensky in un post su X.