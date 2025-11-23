23 novembre 2025 a

Mosca, 23 nov. (Adnkronos) - Le forze militari russe hanno effettuato attacchi nei pressi degli aeroporti delle Forze Armate ucraine nelle regioni di Odessa e Cernihiv. Lo ha riferito alla Ria Novosti il coordinatore della resistenza filorussa di Mykolaiv, Sergei Lebedev. "Artsyz (regione di Odessa, ndr) - ha dichiarato - è stato interessata nella notte a una intensa serie di salve dirette all'aeroporto dove le Forze Armate ucraine addestrano i piloti su aerei leggeri e lanciano droni. Alla periferia di Chernihiv, un attacco ha mirato a un ex aeroporto, ora utilizzato dalle Forze Armate ucraine per lanciare droni".