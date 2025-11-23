Ucraina: media, '5 prigionieri di guerra ucraini giustiziati da soldati russi'

23 novembre 2025 a

a

a

Kiev, 23 nov. (Adnkronos) - Cinque prigionieri di guerra ucraini sarebbero stati uccisi dai militari russi. Lo rende noto il sito di mappatura della guerra in Ucraina DeepState attraverso un filmato che mostrerebbe il momento in cui le truppe russe sparano ai soldati ucraini mentre giacciono a terra.

L'organizzazione afferma che sta ancora indagando su quando e dove è avvenuta l'esecuzione e non ha ancora indicato il luogo in cui è avvenuto il possibile crimine di guerra.

L'esecuzione dei prigionieri di guerra è considerata un crimine di guerra e viola le Convenzioni di Ginevra, che proibiscono la tortura, la violenza e l'esecuzione senza un giusto processo.