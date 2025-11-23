Ucraina: Kiev, 'abbattuto elicottero russo Mi-8 con drone da attacco in profondità'

23 novembre 2025 a

a

a

Kiev, 23 nov. (Adnkronos) - Le forze ucraine hanno abbattuto un elicottero russo Mi-8 nella regione di Rostov. Lo ha riferito la Forza per le operazioni speciali ucraine, aggiungendo che è la prima volta che un elicottero viene abbattuto con un drone d'attacco in profondità. Il mezzo è stato colpito nei pressi di Kuteynikovo, nell'oblast' russa di Rostov, ha riferito la Forza su Telegram. La data e i dettagli dell'operazione non sono stati resi noti.