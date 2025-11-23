Ucraina: ex-premier svedese, 'profitti ricostruzione a Usa, è neocolonialismo'

23 novembre 2025 a

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - “È fondamentale che l'Europa parli chiaramente e dica apertamente che ci sono alcune parti del documento di pace che possono anche andare ma altre sono scandalose e vergognose. Per esempio il fatto che gli americani non metteranno un centesimo nella ricostruzione dell'Ucraina, sarà l'Europa a finanziarla, mentre i profitti andranno agli Stati Uniti. È una richiesta neo coloniale spudorata“. Così l'ex primo ministro svedese Carl Bildt, già inviato speciale dell'Ue in Jugoslavia e delle Nazioni Unite nei Balcani, ospite di Monica Maggioni a In mezz'ora su RaiTre .