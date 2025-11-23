Mo: Hezbollah, 'morti altri 4 operativi in attacco cha ha ucciso capo stato maggiore'

23 novembre 2025 a

Beirut, 23 nov. (Adnkronos) - Quattro agenti operativi di Hezbollah sono morti nell'attacco israeliano di oggi a Beirut, oltre al capo di stato maggiore Haytham Ali Tabatabai. Lo ha riferito il Partito di Dio.

Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che l'attacco ha ucciso cinque persone e ne ha ferite altre 28. Ha colpito un edificio a più piani, scagliando detriti contro le auto sulla strada sottostante.