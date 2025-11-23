Irpinia: Ricciardi (Pd), 'da Musumeci scaricabarile, governo sciatto e irrispettoso'

23 novembre 2025 a

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Se il ministro Musumeci non è in grado di controllare nemmeno ciò che viene pubblicato sui propri canali social, allora c'è davvero da preoccuparsi per tutto il resto. È troppo facile scaricare ogni responsabilità sulle agenzie di comunicazione". Così il vicepresidente del gruppo del Pd della Camera, Toni Ricciardi.

"Solo due giorni fa l'ufficio stampa del ministro Giuli si é dovuto dimettere per aver fatto ‘autonomamente' campagna elettorale dai profili istituzionali del MiC, oggi assistiamo a un nuovo episodio: la pubblicazione, sui canali del ministro Musumeci, di un post commemorativo per il terremoto dell'Irpinia corredato da una foto del sisma di Amatrice. Ma qui non si tratta solo di un errore tecnico: siamo di fronte a una gestione superficiale della memoria e della comunicazione istituzionale. Una gestione che manca di rispetto a comunità che hanno vissuto tragedie profonde e che meritano ben altro trattamento".

"La destra parla spesso di memoria, ma episodi come questo la fanno apparire quantomeno sciatta e incapace di prendersi la responsabilità politica che le compete. La legislatura è ancora lunga: sarebbe il caso che chi ha ruoli istituzionali si assumesse finalmente l'onere e l'onore che tali ruoli comportano. Ci aspettiamo il solito scaricabarile che già stiamo leggendo ma qui le responsabilità sono politiche".