Cuam: Mattarella, '75 anni felice ricorrenza per tutta l'Italia'

Roma, 22 nov (Adnkronos) - I 75 anni del Cuam sono una "felice ricorrenza per l'intera Italia". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'Annual meeting del Cuam a Padova. "Siete stati magnifici ambasciatori praticando una solidarietà centrale", ha detto tra l'altro il capo dello Stato.

"La vostra opera si arricchisce di un significato ulteriore, un grande significato per la visione che esprime, in contrasto con le guerre" e "gli egoismi alimentati da paure e nuove chiusure", sono state le parole di Mattarella.

"Aldo Moro firmò il decreto con cui il Cuam venne riconosciuta come prima Ong in campo sanitario. Da giovane aveva scritto che il destino dell'uomo è di avere perpetuamente fame e sete di giustizia, questo insegnano gli uomini e le donne del Cuam", ha detto ancora Mattarella.