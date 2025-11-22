Chieti: Zanella, 'governo ha alzato i toni, irresponsabili'

22 novembre 2025 a

a

a

Roma, 22 nov (Adnkronos) - "La scelta di vita di una famiglia è sfociata in una tragedia lacerante, come solo può essere sottrarre le creature ai genitori. C'è molto su cui riflettere, sulle nostre leggi, sulle nostre società deteriorate, sull'ambiente devastato e sulle alternative a tutto ciò. Ma in questa vicenda ciò che ora appare sfrontato, smisurato e disturbante è l'irresponsabilità con cui il Governo la cavalca”. Lo afferma la capogruppo di AVS alla Camera Luana Zanella.

"Ho parlato con il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, che mi ha rappresentato una comunità solidale con la famiglia che vive nel bosco, esperienza peraltro condivisa in quei luoghi da altre comunità. Aspettiamo l'esito del ricorso con il rispetto che si deve ad una famiglia sconvolta ed evitando di esacerbare gli animi”, aggiunge.