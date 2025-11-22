C.sinistra: Picierno, 'da Conte stesso linguaggio di Salvini, così alternativa non credibile'

22 novembre 2025 a

a

a

Roma, 22 nov (Adnkronos) - "Nel campo largo c'è un problema serio di ambiguità. Una responsabilità che ricade direttamente sui suoi leader e che va chiarita senza ulteriori tentennamenti. Oggi Conte e Salvini usano lo stesso linguaggio. Questo, per un'area che si definisce progressista, è semplicemente inaccettabile". Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno al forum annuale della Fondazione iniziativa Europa in corso a Stresa.

"Nel nostro campo non può esserci spazio per un trumpismo o un putinismo mascherati da pacifismo. Così non si costruisce un'alternativa credibile al governo Meloni. Perché se le parole di Conte finiscono per sovrapporsi a quelle di Salvini, il problema diventa enorme -ha proseguito-. E per me, donna democratica e di sinistra, è qualcosa che non posso ignorare. Stiamo sprecando un'occasione storica per mettere davvero in difficoltà Giorgia Meloni su un tema dirimente".

"Ieri, di fronte a un passaggio cruciale per l'Europa, tutti i leader europei si sono parlati, si sono schierati accanto all'eroico Zelensky, che ha pronunciato parole destinate a rimanere nella storia dell'Unione. Tutti, tranne una: Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio continua a pagare la sua ambiguità e il suo non voler decidere che cosa essere da grande: la migliore alleata di Trump in Europa o la leader di un Paese fondatore dell'Unione Europea. Questa incertezza indebolisce l'Italia. E noi non possiamo restare a guardare”, ha aggiunto.