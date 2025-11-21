Ucraina: Calenda, 'governo molla Kiev? No a giravolta inaccettabile'

21 novembre 2025 a

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Se l'Europa non troverà la forza per respingere il piano di capitolazione scritto a quattro mani da Trump e Putin si disintegrerà rapidamente. Che il Governo italiano non abbia detto ancora una parola chiara è sintomo di un inizio di giravolta per noi inaccettabile. Se mollate l'Ucraina rinunciate a combattere la battaglia fondamentale per la nostra libertà e per la nostra sovranità". Lo scrive sui social Carlo Calenda taggando Giorgia Meloni e Antonio Tajani.