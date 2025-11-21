Referendum: Mulè, 'nel ricordare Berlusconi oggi sosteniamo ragioni del Sì'

21 novembre 2025 a

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - “La giustizia negata che celebriamo oggi ricorda una giornata del 1994 in cui nei confronti di Silvio Berlusconi la giustizia venne deviata in favore di una spettacolarizzazione totalmente estranea al diritto. È la stessa deviazione che ha fatto nascere il processo mediatico che Forza Italia combatte da allora. Una deviazione del sistema che continua a mostrificare e rovinare migliaia di persone che poi vengono prosciolte o assolte da tutte le accuse. Nella memoria di quel 21 novembre 1994 ci ritroviamo oggi a sostenere le ragioni del Sì di una battaglia referendaria che, una volta vinta, contribuirà in maniera decisa a creare i presupposti per una giustizia giusta”. Così il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè.