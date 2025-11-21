Mo: Morrone (Lega) su Bologna, 'Istituzioni non devono cedere a ricatti violenti'

21 novembre 2025 a

a

a

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - “C'è da inorridire di fronte alla guerriglia messa in atto a Bologna dai soliti noti violenti della sinistra radicale, ma c'è anche da preoccuparsi di fronte a un'amministrazione comunale che alza le braccia in segno di resa di fronte ai facinorosi. Condivido pienamente le ragioni addotte per non spostare la partita di basket Virtus-Maccabi da Bologna a Casalecchio. Le Istituzioni democratiche non cedono ai ricatti dei violenti, in caso contrario sarebbe la fine dello Stato di diritto. Nei giorni scorsi, al contrario, il sindaco Matteo Lepore avrebbe preteso che la partita non si giocasse a Bologna, arrendendosi senza alcuna dignità di fronte alle minacce della piazza più feroce e aggressiva". Lo afferma il deputato della Lega Jacopo Morrone.

"Inutile girarci intorno, l'amministrazione Lepore -aggiunge l'esponente del Carroccio- ha assecondato, condiviso e appoggiato in questi mesi le proteste pro-Pal, dando credito alle bufale contro Israele, alimentando odio, antisionismo e antisemitismo e, pur parlando di ‘pace', ha nei fatti accarezzato i sodali di Hamas e l'islam politico in Italia che sta aizzando le proteste. Oggi Lepore non è solo vittima degli agitatori delle piazze, che non ha saputo gestire, ma è loro complice per non aver saputo tutelare Bologna di fronte ai ricatti degli estremisti. L'auspicio è che la guerriglia urbana in atto a Bologna, secondo notizie stampa, venga sedata al più presto con ogni mezzo consentito, che non ci siano feriti tra le Forze dell'Ordine e che non si alzi alcuna voce in difesa di chi sta tentando di sovvertire l'ordine democratico con la violenza. Certo è che lo stesso sindaco Lepore dovrà essere messo di fronte alle proprie responsabilità e al suo totale fallimento come esponente delle Istituzioni”.