Milano: studente accoltellato, aggressore al gip 'molto dispiaciuto per vittima'

Milano, 21 nov. (Adnkronos) - "Ha risposto alle domande, l'interrogatorio è durato circa un'ora, lui è molto dispiaciuto per la vittima". Lo afferma l'avvocato Giovanni Giovanetti al termine dell'interrogatorio davanti alla gip di Milano Chiara Valori del suo assistito, il 18enne accusato di aver accoltellato lo studente universitario di 22 anni - aggredito lo scorso 12 ottobre in zona corso Como - che rischia di restare paraplegico. Lui, e gli altri quattro arrestati (tre dei quali minorenni), devono rispondere, in concorso, di rapina e tentato omicidio.