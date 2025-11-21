Manovra: Zanella, 'su responsabilità medici non si improvvisa, maggioranza ritiri emendamento'

21 novembre 2025 a

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "La sanità pubblica sta pagando un carissimo prezzo per la mala gestione della destra. Dopo tagli drastici ora arriva l'emendamento provocatorio sulla responsabilità civile in caso di danni ai pazienti. L'argomento è così importante e delicato che non può essere lasciato nelle mani di improvvisatori dell'ultima ora, ritirino l'emendamento!”. Così la capogruppo di AVS alla Camera, Luana Zanella.