Lavoro: Bonafoni, 'basta nemici immaginari, governo approvi salario minimo'

21 novembre 2025 a

a

a

Roma, 21 nov (Adnkronos) - "I dati elaborati dall'Unione Nazionale Consumatori su base Istat mostrano con precisione l'impatto dell'inflazione alimentare sulle famiglie italiane: in dodici mesi una coppia con due figli sostiene 232 euro di spesa in più, mentre per una famiglia media l'aumento è di 174 euro. L'aumento dei prezzi è ormai strutturale: ogni mese si aggiunge un nuovo rialzo rispetto al precedente". Lo dice Marta Bonafoni, coordinatrice nazionale della segretaria del Partito democratico con delega al terzo settore e all'associazionismo.

"In questo contesto, il Governo continua a respingere la proposta delle opposizioni sul salario minimo, mentre milioni di lavoratrici e lavoratori attendono il rinnovo dei contratti e un adeguamento delle retribuzioni all'aumento del costo della vita -prosegue-. Sul piano macroeconomico, l'Italia registra inoltre la performance di crescita più bassa dell'Unione Europea. È un dato che richiederebbe serietà, responsabilità e una strategia credibile. Invece la Presidente del Consiglio preferisce aprire conflitti istituzionali e polemiche quotidiane, distogliendo l'attenzione dalle difficoltà reali del Paese".

"Dopo quattro manovre economiche, non esistono nemici esterni cui addossare le difficoltà del Paese. È la realtà concreta delle famiglie italiane a confutare l'azione del Governo e a imporre, con urgenza, politiche chiare, efficaci e misurabili”, conclude Bonafoni.