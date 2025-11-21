Governo: Zanettin (Fi), 'da Garofani scivolata inopportuna'

21 novembre 2025 a

Roma, 21 nov (Adnkronos) - "Il Presidente Mattarella in questi anni ha garantito il rispetto della Costituzione e si è sempre dimostrato super partes. Quella di Garofani è stata, evidentemente, una scivolata assolutamente inopportuna". Lo ha detto il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin ad 'Agorà'.

"Chi è così vicino al Presidente della Repubblica deve sapersi contenere e certamente deve evitare di lanciarsi in giudizi politici così sprezzanti nei confronti della stessa segretaria del Pd, Schlein, e così partigiani nei confronti della premier Meloni. Io non sono qui a chiedere le sue dimissioni, ma certamente c'è una valutazione negativa sulla leggerezza e sulla superficialità nel suo comportamento", ha aggiunto Zanettin.