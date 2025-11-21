Edilizia, Pilotto (sindaco Monza): "Made expo fotografia dell'avanzamento tecnologico"

21 novembre 2025 a

Milano, 21 nov. (Adnkronos) - "Manifestazioni del genere sono importantissime perché rappresentano un concentrato che fotografa l'avanzamento tecnologico in tanti ambiti come quello delle costruzioni piuttosto che della sicurezza digitale o l'ambito generale delle connessioni digitali". A dichiararlo è il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, presente a Milano al Made expo 2025, il più autorevole appuntamento italiano dedicato al mondo dell'edilizia e dell'architettura, a Fiera Milano fino al 22 novembre 2025.

"Il tema della Smart City mixa molti elementi come ambiente, mobilità, presenza imprenditoriale e non solo: in questo periodo la nostra provincia, il capoluogo e la Provincia stanno facendo dei passi avanti complessivamente nell'idea di una vivibilità del territorio che è fatta di molte scelte particolari che vanno ad esempio dall'installazione delle videocamere o quello dell'illuminazione. In quest'ultimo caso, sostituendo le 'lampade', abbiamo risparmiato 1500 tonnellate di Co2, che è l'equivalente di 72.000 alberi adulti. Anche solo rispettando le norme si ottengono dei risultati", ha concluso il sindaco di Monza.