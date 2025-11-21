Carabinieri: Meloni, 'pilastro insostituibile della nostra società'

21 novembre 2025 a

Roma, 21 nov (Adnkronos) - "Oggi celebriamo la Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri. Presidio di legalità e sicurezza, in Italia come all'estero, gli uomini e le donne della Benemerita sono da sempre prezioso punto di riferimento per i cittadini. Ogni giorno svolgono il loro lavoro con grande senso del dovere e spirito di altruismo. Pilastro insostituibile della nostra società, a loro va il nostro più sincero e profondo ringraziamento". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.