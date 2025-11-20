Ucraina: media, 'colpita raffineria di petrolio in Russia'

20 novembre 2025 a

Kiev, 20 nov. (Adnkronos) - Una raffineria di petrolio è stata colpita da un drone ucraino nella regione russa di Ryazan. Lo riporta il Kyev Independent, citando residenti locali. Il governatore regionale Pavel Malkov ha tuttavia minimizzato l'attacco: "La scorsa notte - ha dichiarato - la difesa aerea ha distrutto dei droni sul territorio della regione di Ryazan. A causa della caduta di detriti, è scoppiato un incendio in un'azienda".

Ryazan, il capoluogo della regione, si trova 180 chilometri a sud-est di Mosca e a circa 450 chilometri dal confine nord-orientale dell'Ucraina con la Russia, lungo l'oblast di Sumy. La produzione di petrolio e gas della Russia continua a essere sotto attacco, mentre Kiev tenta di paralizzare la principale fonte di finanziamento di Mosca per la sua guerra in Ucraina.

Il 16 novembre lo Stato maggiore ucraino aveva riferito che le forze di Kiev avevano colpito la raffineria di petrolio di Novokuibyshevsk, nell'oblast' russa di Samara, e un sito di stoccaggio di droni appartenente all'unità d'élite russa Rubikon.