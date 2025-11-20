Ucraina: Garavaglia (Lega), 'maggioranza vota sempre unanime, troveremo punto di equilibrio'

20 novembre 2025 a

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - Sul voto per il prossimo pacchetto di aiuti all'Ucraina "come sempre non dividiamo la maggioranza e votiamo compattamente, troveremo un punto di equilibrio come logico". "I problemi li ha l'opposizione su questo tema quando va al voto. La maggioranza vota sempre unanime. Da qui a quel voto mi auguro che succeda qualcosa di positivo. Vediamo che ci sono diverse novità sul fronte diplomatico, speriamo che sia la volta buona che si arrivi a una conclusione perché quello che interessa a tutti è che la guerra finisca". Così Massimo Garavaglia della Lega, ospite al programma Start di Sky TG24.