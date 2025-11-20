Tod's: società, 'esaminiamo con tranquillità istanza presentata da pm Milano'

20 novembre 2025 a

a

a

Milano, 20 nov. (Adnkronos) - "Tod's prende atto che la Corte di Cassazione ha rigettato ieri le richieste e il ricorso del dottor Paolo Storari. In merito alle nuove contestazioni sulla medesima vicenda, la società sta ora esaminando con la stessa tranquillità l'ulteriore materiale prodotto, con preoccupante tempismo, da Storari". Lo afferma in una nota la spa dopo la diffusione della notizia che la società e tre manager sono indagati per caporalato e che il prossimo 3 dicembre il gip di Milano Domenico Santoro dovrà decidere se applicare, in via cautelare, la misura interdittiva del divieto di pubblicizzare beni e servizi per la durata di sei mesi chiesta dal pm Storari.