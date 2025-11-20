Referendum: Pld lancia comitato 'Sì Giustizia', domani presentazione alla Camera'

20 novembre 2025 a

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - Si terrà venerdì 21 novembre alle 13, alla Camera dei Deputati, la conferenza stampa di presentazione del Comitato per il Sì al Referendum, 'Sì Giustizia', promosso dal Partito liberaldemocratico. "Un comitato - spiega la segreteria nazionale Pld - nato dalla volontà di fare una battaglia politica per questo referendum. Sarà una riunione di anime di diversa provenienza: è, infatti, un risultato condiviso anche dai radicali, da esponenti Pd e di Forza Italia".

Ad intervenire Giammarco Brenelli, responsabile giustizia Pld e futuro presidente del Comitato, il presidente del partito Andrea Marcucci, il giornalista ed ex europarlamentare Marco Taradash, Alessandro Barbano, giornalista e saggista, la consulente e giurista Pamela Fatighenti della segreteria nazionale Pld ed Emanuela Pistoia, direttrice del dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Teramo. Le conclusioni sono affidate a Luigi Marattin, deputato e segretario nazionale Pld.