Rai: Gasparri, 'Floridia e Vita contestano principio stesso della democrazia'

20 novembre 2025 a

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Al Festival Eurovisioni ‘Quale sovranità digitale per l'Europa audiovisiva?', a cui ho partecipato da remoto, vedo che, dopo il mio intervento, hanno ripreso la parola Floridia e Vita, contestando il principio stesso della democrazia, visto che se nel Parlamento c'è una maggioranza e una minoranza non deriva da un mio capriccio, ma dal principio democratico". Così il presidente dei senatori di FI Maurizio Gasparri, membro della Vigilanza Rai.

"Noi riteniamo che in tutti i Paesi democratici esistano delle maggioranze e delle minoranze. Loro, invece, forse hanno nostalgia di Stalin, di Mao Tse Tung o di altri sistemi antidemocratici. Non ho lezioni da impartire in materia, ma evidentemente loro hanno qualcosa da imparare dato che contestano il principio democratico. Le leggi del Parlamento italiano, vecchie e nuove, devono essere improntate al valore supremo della democrazia", conclude.