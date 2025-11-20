Manovra: M5s, 'imprese non meritano questa farsa'

20 novembre 2025 a

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Le imprese italiane non meritano la farsa di una Legge di bilancio a impatto zero sulla crescita. E non meritano neanche la farsa degli emendamenti presentati dalla maggioranza. Prima il Governo Meloni-Giorgetti ha dichiarato guerra alla cessione dei crediti d'imposta, affossando tutte le agevolazioni che si basavano sulla loro cedibilità, poi nella Manovra questa furia ideologica e punitiva ha portato addirittura a vietare alle imprese la compensazione tra crediti d'imposta e debiti contributivi, adesso tra gli emendamenti segnalati da Fdi ce n'è uno che intende recuperare la cedibilità dei crediti d'imposta legati alla Zes unica". Così in una nota i parlamentari M5s delle commissioni Bilancio e Finanze di Senato e Camera.

"Di più, perché un altro emendamento di Fdi, sebbene poi non segnalato, voleva recuperare la credibilità dei crediti d'imposta legati anche ai lavori di efficientamento energetico, esattamente ciò che questo Esecutivo ha spazzato via. Tale schizofrenia non è solo indice di incompetenza, ma è la prova plastica di una politica economica fallimentare che come esito fisiologico ha prodotto l'azzeramento della crescita, l'umiliazione di un'Italia ultima in Europa per crescita nel triennio 2025-2027, tre anni consecutivi di calo industriale, misure flop come Transizione 5.0 e l'Ires premiale. Noi proponiamo in modo secco il recupero di Transizione 4.0 e dei suoi crediti d'imposta, unico meccanismo che ha protetto e rilanciato il tessuto produttivo", concludono.