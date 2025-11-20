Giustizia: Sisto, 'numeri confermano necessità separazione carriere'

20 novembre 2025 a

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "I numeri più recenti testimoniano quanto sia necessaria la separazione delle carriere e descrivono con estrema chiarezza il rapporto odierno tra giudici e pubblici ministeri. Nel 2024, il 94% delle richieste di intercettazioni telefoniche dei Pm è stato autorizzato, il 95% dei decreti d'urgenza dei Pm è stato accolto, il 99% delle proroghe chieste dai Pm è stato concesso e, nei casi urgenti, si è arrivati addirittura al 100%". Così il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto intervenendo a RaiNews24.

"E' la dimostrazione evidente di un 'eccesso di adesione', quasi un automatismo, di alcuni giudici alle richieste dei pubblici ministeri. A ciò si aggiunge un elemento di forte contaminazione: Pm e giudici si valutano reciprocamente per la progressione in carriera, creando così un condizionamento evidente. Il tema non è solo la tutela del cittadino, ma l'indipendenza reale del sistema", conclude.