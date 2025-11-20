Ex Ilva: Orlando (Pd), 'urgente intervento Meloni, si faccia cordata pubblica'

20 novembre 2025 a

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "C'è il fallimento di una strategia che è quella del Ministro Urso, adesso è urgente che intervenga la Presidente Meloni ed è urgente che si costruisca una cordata pubblica che sia in grado di guidare la transizione del gruppo". Così l'ex ministro del Lavoro e responsabile Politiche industriali Pd Andrea Orlando, a margine dell'incontro con i sindacati davanti ai cancelli delle acciaierie ex Ilva di Cornigliano a Genova.

Riguardo allo stabilimento genovese "si tratta di capire che fine abbia fatto la proposta del cosiddetto Polo del Nord", conclude.