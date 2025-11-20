Caso Garlasco: carabinieri tornano a bussare a casa Sapone

20 novembre 2025 a

a

a

Milano, 20 nov. (Adnkronos) - L'ex carabiniere Silvio Sapone torna al centro della cronaca nell'inchiesta sulla presunta corruzione legata al caso Garlasco. In mattinata è stato protagonista di un episodio curioso: i carabinieri di Milano, in possesso di un decreto di perquisizione, si sono presentati alla porta della casa di Garlasco di proprietà della famiglia Sempio, abitazione che non sarebbe stata mai occupata dall'ex militare e che ora risulta affittata. Una notizia confermata da fonti legali.

Quando l'Arma si è resa conto di essere in un posto non direttamente riconducibile al destinatario ha avvertito l'ex carabiniere, non indagato, del decreto che lo riguardava. Silvio Sapone, già destinatario di una perquisizione lo scorso 26 settembre, ha così avvertito il suo avvocato Massimo Marmonti che è ancora in attesa di ricevere copia da parte della Procura del decreto di perquisizione e di capire quali siano gli elementi di questo nuovo elemento d'accusa.