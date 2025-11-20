Campania: Cirielli, 'giunta 50% donne e una vicepresidente non sarà solo scelta simbolica'

20 novembre 2025 a

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Avremo un vicepresidente donna e una giunta formata al 50% da donne. Non sarà una scelta simbolica, ma l'inizio di un cambio culturale concreto nella gestione della Regione. Voglio che la Campania diventi un modello nazionale sulle politiche per le donne: per questo introdurremo regole chiare e trasparenti anche nelle nomine delle società partecipate, dove almeno il 50% dei componenti dei Cda e dei ruoli apicali dovrà essere composto da donne competenti e qualificate. Basta con la logica delle nomine chiuse e autoreferenziali: apriamo il sistema". Così in una nota Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alla presidenza della regione Campania.

"Sul piano delle politiche attive - prosegue - metteremo in campo tre misure immediate: sportelli territoriali contro la violenza, attivi h24, con fondi certi per i centri antiviolenza e le case rifugio; Voucher per il rientro al lavoro delle madri, destinati alla formazione e alla conciliazione dei tempi famiglia-lavoro; Un Fondo regionale per l'imprenditoria femminile che aiuti le donne a creare o ampliare un'attività, con procedure semplificate e tempi certi".

"Le donne campane non chiedono favori: chiedono pari opportunità, rispetto e la possibilità concreta di costruire il proprio futuro. Io sarò il garante di questo impegno", conclude.