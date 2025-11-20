Aurigemma (Reg. Lazio): "Supportare i ragazzi, importante fare rete"

20 novembre 2025 a

Roma, 20 nov. - (Adnkronos) - “Come consiglio regionale del Lazio abbiamo supportato questa iniziativa nella giornata internazionale dell'Infanzia proprio perché siamo pienamente convinti che i nostri ragazzi vadano supportati. Fare rete con i docenti, con le scuole, con le forze dell'ordine con il nostro garante, è un'iniziativa che portiamo avanti non sono il questa giornata ma tutto l'anno”. Lo dice il presidente del consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, intervenendo ai lavori organizzati in occasione della giornata Internazionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza, in corso presso la sala Mechelli della Regione Lazio. Il presidente sottolinea che la giornata di oggi è “stabilita dall'Onu. Oggi si garantiscono dei diritti fondamentali che sono, purtroppo, assenti in alcune parti del mondo. Come istituzioni stiamo lavorando per cercare di rendere omogenei, sul territorio nazionale, i diritti dei giovani”, conclude.