Ucraina: Gasparri, 'auspichiamo percorso di pace ma decisione va oltre confini italiani'

17 novembre 2025 a

a

a

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - “La decisione sull'Ucraina va oltre i confini italiani: il nostro Paese aderisce alla linea internazionale di sostegno all'Ucraina aggredita dalla Russia, e questo non cambierà. Resta il tema di un tavolo di pace: tutti vogliono la pace, ma come si costruisce? Tenendo conto delle conquiste? In quelle terre si combatte da secoli. Anche il Regno di Piemonte mandò i bersaglieri in Crimea perché lo zar era in guerra. Noi siamo con la comunità internazionale a sostegno dell'Ucraina, ma auspichiamo anche un percorso di pace. Trump ha incontrato Putin, senza risultati, e la situazione resta molto complessa”. Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, a L'Aria che Tira su La7.