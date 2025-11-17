Tennis: Borghi, 'governo vuole prendere briglie Atp finals per puro potere'

17 novembre 2025 a

Roma, 17 nov (Adnkronos) - "L'idea che possa esistere il concetto di autonomia dei corpi intermedi è totalmente assente dal Pantheon di questa destra, figuriamoci il pensiero che debba esistere una naturale separazione tra le competenze del governo e quelle di chi guida lo sport". Lo scrive sui social il senatore di IV Enrico Borghi.

"Siamo, invece, al 'todos caballeros', con Roma e Palazzo Chigi che pretendono di prendere le briglie anche delle cose che funzionano (vedi le Atp finals di Torino) per mere motivazioni di puro potere. Ieri Torino e l'Italia hanno dato prova di lustro e capacità davanti agli occhi del mondo. Bisogna proprio rompere il giocattolo quando funziona?", aggiunge Borghi.