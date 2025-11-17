Siria: Pechino, 'sostegno a Damasco per raggiungere la pace'

17 novembre 2025 a

Pechino, 17 nov. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha promesso il sostegno di Pechino a Damasco per "raggiungere la pace in tempi rapidi". Parlando con il suo omologo siriano, in visita ufficiale a in Cina, Wang ha aggiunto che sosterrà la Siria anche per "un piano di ricostruzione della nazione che sia in linea con la volontà del popolo" attraverso il dialogo politico". "La Cina - ha detto ancora - è disposta a collaborare con la comunità internazionale per contribuire al raggiungimento della sicurezza e della stabilità in Siria".