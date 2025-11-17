Sanità: Boccia, 'liste d'attesa? Con questo governo sono aumentate'

17 novembre 2025 a

Roma, 17 nov (Adnkronos) - "In questi tre anni il governo ha fatto due decreti per ridurre le liste d'attesa e le liste d'attesa sono aumentate". Lo ha detto Francesco Boccia, capogruppo del Pd al Senato, a Ping Pong, Rai Radio1.

"Quando non investi seriamente sulla sanità pubblica, quando tagli il Pnrr e riduci la prevenzione territoriale, il sistema crolla -ha aggiunto Boccia-. Per far funzionare davvero la sanità bisogna investire almeno il 7% del PIL. Con il 5,9%, minimo storico, qualsiasi proposta rischia di essere una toppa più grande del buco".