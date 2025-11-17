Referendum: Gasparri (FI), 'prova elettorale priva di appartenenze politico partitiche'

17 novembre 2025 a

a

a

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Penso che il referendum sia, di per sé, una prova elettorale priva di appartenenze politico-partitiche. Mi auguro quindi che nascano 10, 100, 1000 comitati: socialisti, cattolici, laici, di cittadini, in uno spontaneismo autentico, perché il tema riguarda tutti. Certo, c'è chi lo ha interpretato e proposto prima di altri. Voglio però ricordare che la destra politica subì una persecuzione giudiziaria ante litteram: perfino gli avvocati venivano arrestati, e parlo della fine degli anni '70, una fase tragica degli anni di piombo". Così il capogruppo di FI al Senato Maurizio Gasparri, intervenendo alla presentazione del comitato per il referendum per il Sì intitolato a Vassalli.

"Poi c'è stata una stagione che ha generato grande confusione di ruoli. Dobbiamo quindi adoperarci tutti, senza appartenenze. Con Fabrizio Cicchitto, avendo fatto i capigruppo insieme in una stagione non lontana, abbiamo toccato con mano la fatica nell'affrontare certi temi. Speriamo che sia la volta buona. Confido che il sorteggio del Csm e la separazione delle carriere producano nel tempo frutti culturali e comportamentali", conclude.