Ponte Messina: Barbagallo (Pd), 'una Caporetto per Salvini, è fiducioso di una disfatta'

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - “Ogni giorno la realizzazione del Ponte sullo Stretto diventa sempre più remota. Un'opera ideologica e di mera propaganda trova nuovi ostacoli sulla fattibilità e sull'illegalità finanziaria. Ancora una volta è la Corte dei Conti, la seconda in pochi giorni, che blocca il miraggio del ministro Salvini non ammettendo il visto al decreto 190/2025 del Mit. Una vera Caporetto per Salvini, visto che il nuovo stop sarà valido anche per tutti gli atti conseguenti e consequenziali. Il ministro si dichiara fiducioso? Sì, fiducioso di una disfatta”. Così il deputato e capogruppo Pd in commissione Trasporti, Anthony Barbagallo.