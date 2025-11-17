Manovra: Raimondo (FdI), 'interventi strutturali che rafforzano politiche sociali e familiari'

17 novembre 2025 a

a

a

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Per la prima volta, nessun taglio e nessun nuovo sacrificio per i Comuni: un passo fondamentale per garantire continuità e sicurezza agli enti locali. La nuova manovra economica introduce interventi strutturali sulla parte corrente e rafforza le politiche sociali e familiari, offrendo risposte concrete alle esigenze dei territori e delle comunità". Così Fabio Raimondo, deputato e responsabile regionale Enti Locali di Fratelli d'Italia, intervenendo in Anci Lombardia per un confronto sulla Legge di Bilancio 2026 tra sindaci e parlamentari lombardi.

"Un cambio di passo atteso dagli amministratori locali, che quotidianamente si confrontano con bisogni crescenti e risorse limitate. Momenti di confronto e ascolto come quello odierno si confermano indispensabili per consolidare il dialogo tra istituzioni e amministratori, valorizzando il ruolo dei Comuni come primo presidio di prossimità per i cittadini", conclude.