LONDRA, Regno Unito, Nov. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Con una mossa coraggiosa destinata a rimodellare il futuro della finanza digitale, Credit Finance Ltd ha annunciato la nomina di Leonardo Bonetti come nuovo Top Manager e Delegato SWIFT. Noto per il suo spirito pionieristico e la profonda conoscenza dei sistemi finanziari, l'arrivo di Bonetti segna un nuovo importante capitolo per l'azienda, un capitolo caratterizzato da innovazione, fiducia e portata globale.

Un nome già sinonimo di trasformazione fintech, Bonetti è noto soprattutto per essere l'ideatore di NOVA, la piattaforma rivoluzionaria di Credit Finance Ltd che ha conquistato il mondo finanziario. Con una perfetta combinazione di precisione normativa, gestione della liquidità e intelligenza digitale, NOVA rappresenta più di un salto tecnologico: è una completa rivisitazione del modo in cui le istituzioni comunicano e operano oltre confine.

L'annuncio segue lo storico trionfo dell'azienda a Sibos 2025, dove il debutto di NOVA ha suscitato standing ovation e garantito impegni multimiliardari da parte di importanti banche e organismi di regolamentazione. I leader del settore hanno salutato la piattaforma come un "nuovo punto di riferimento" per l'innovazione transfrontaliera, posizionando Credit Finance Ltd tra i player più influenti che plasmano il futuro della finanza.

"Non si tratta solo di una pietra miliare tecnologica, ma anche umana", ha commentato Bonetti, attribuendo alla sua famiglia e al suo team affiatato il merito di avergli trasmesso i valori che guidano il suo lavoro: fiducia, trasparenza e resilienza sistemica.

Descritto dai colleghi come uno stratega silenzioso dotato di straordinaria lungimiranza, Bonetti porta con sé un raro equilibrio tra creatività e disciplina nel suo nuovo ruolo di leadership. La sua visione per Credit Finance Ltd si concentra sull'armonizzazione della conformità con l'innovazione, sull'integrazione dei sistemi legacy con infrastrutture di nuova generazione e sulla creazione di una fiducia duratura in un panorama finanziario in rapida evoluzione.

Sotto la sua guida, Credit Finance Ltd sta ora accelerando il lancio globale di NOVA, con integrazioni già in corso in Europa e negli Stati Uniti. La strategia di comunicazione dell'azienda, curata sotto la direzione creativa di Bonetti, riflette sia la sua sensibilità moderna che il suo profondo rispetto per la tradizione istituzionale. Mentre il mondo finanziario guarda verso una nuova era di trasparenza e interconnessione, la leadership di Leonardo Bonetti segna un momento decisivo non solo per Credit Finance Ltd, ma per l'intera comunità fintech globale. Con il successo di NOVA e la sua mano ferma al timone, l'azienda è pronta a guidare il settore verso un futuro più intelligente e collaborativo.

Credit finance Ltd [email protected]