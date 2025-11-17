Campania: Iannone (FdI), 'reddito di regionalanza è impossibile, non sanatoria 2003'

17 novembre 2025 a

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Fico dice che riaprire i termini della sanatoria 2003 è impossibile, ma quello che è impossibile è istituire il reddito di regionalanza. Per fare giustizia in Campania, ci voleva Fratelli d'Italia a presentare l'emendamento. E occorre che il futuro presidente della regione recepisca la norma nazionale". Così il senatore di Fratelli d'Italia Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.

"Cirielli ha già detto che lo farebbe subito, Fico sta dicendo che non lo farebbe e vorrebbe uscirsene dicendo che è impossibile da realizzare. Tutto qui. Fico ed i suoi amici del Campolargo difendono quelli che occupano abusivamente le case d'altri e vorrebbero demolire le case della povera gente", conclude.