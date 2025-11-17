Campania: Avs, 'torna campagna anni '50, promesse e voto di scambio'

17 novembre 2025 a

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "In Campania sembra di stare dentro una campagna elettorale anni 50. Una campagna elettorale tutta promesse e voto di scambio. Una destra senza un programma per la Campania e per i campani, e in evidente difficoltà, attacca il candidato Roberto Fico con la becera polemica sul gozzo, e fa promesse a mani basse". Così il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra al Senato, Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama.

"E allora via all'emendamento per la riapertura del condono edilizio del 2003 per cercare di prendersi i voti degli abusivi, in un territorio già martoriato da abusi edilizi, e alle promesse del candidato Cirielli di dare 100 euro al mese a chi ha la pensione minima per attirare i pensionati, che di solito vanno a votare. La Campania ha bisogno di legalità e tutela del territorio, non di riaprire condoni che favoriscono l'abusivismo anche nelle aree più fragili. La destra usa l'illegalità come strumento di consenso per la campagna elettorale".