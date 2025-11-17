Autonomia: P. De Luca, 'ennesima pericolosa trovata elettorale'

17 novembre 2025 a

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - “La Lega, in vista del grande comizio di chiusura della campagna elettorale a Padova, è pronto a rilanciare l'autonomia differenziata, smontata in larga parte dalla Consulta, con l'obiettivo di accontentare le richieste del Veneto". Così Piero De Luca, deputato Pd e segretario regionale del Pd Campania

"Si tratta dell'ennesima trovata elettorale che però rischia di produrre danni irreparabili se confermata. La possibile firma delle preintese per l'autonomia, che riguardano competenze come la protezione civile, la previdenza complementare, le professioni e, forse, anche la sanità, mettono a rischio allo stato attuale l'uguaglianza dei diritti e dei servizi per tutti i cittadini, a prescindere dalla regione in cui vivono. Stiamo parlando di una proposta che rischia di alimentare disuguaglianze, minando il principio fondamentale di solidarietà ed unità nazionale che è alla base della nostra Costituzione. Inoltre, la tempistica e le modalità con cui questa proposta viene avanzata sono assolutamente spregiudicate".

"Mentre si tenta di inserire norme sui Lep (Livelli Essenziali delle Prestazioni) nella legge di bilancio, aggirando di fatto la sentenza della Corte Costituzionale, ci troviamo di fronte a una mossa puramente elettorale, che ha come unico scopo il consolidamento di consenso tra gli elettori del Nord, a discapito di un equilibrio che riguarda l'intero Paese. Il rischio è che, per una competizione interna alla maggioranza e per ottenere vantaggi elettorali a breve termine, si faccia un danno irreparabile alla nostra coesione nazionale. Per raccattare un voto in più la destra vuole spaccare l'Italia”.