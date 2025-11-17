A.Saudita: 45 pellegrini musulmani indiani morti in incidente di ritorno dalla Mecca

17 novembre 2025 a

Riad, 17 nov. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Almeno 45 pellegrini musulmani indiani sono morti mentre tornavano dalla Mecca stamattina, dopo che l'autobus su cui viaggiavano ha avuto un incidente scontrandosi con un camion cisterna vicino alla città saudita di Medina. Il capo della polizia della città indiana di Hyderabad, da cui proveniva la maggior parte delle vittime, ha confermato la morte di 45 delle 46 persone che viaggiavano sul mezzo, secondo quanto riportato dal quotidiano The Indian Express.

Il primo ministro indiano Narendra Modi ha espresso il suo cordoglio per l'accaduto e ha informato che l'ambasciata a Riad, capitale dell'Arabia Saudita, e il consolato a Gedda stanno offrendo tutto l'aiuto possibile. "Sono profondamente rattristato dall'incidente avvenuto a Medina che ha coinvolto cittadini indiani - ha scritto su X - Il mio pensiero va alle famiglie che hanno perso i loro cari. Prego per la pronta guarigione di tutti i feriti".