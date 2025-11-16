Venezuela: Bonelli, 'su Trentini grido di un Paese intero'

16 novembre 2025 a

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "Il caso Trentini non può essere derubricato o dimenticato. Chiedo alla presidente Meloni e al ministro Tajani di agire con la stessa determinazione e lo stesso metodo mostrato dalla Francia. L'appello disperato della madre, Armanda Colusso Trentini, ieri al Comune di Milano, è il grido di un Paese intero che dobbiamo fare nostro". Lo afferma Angelo Bonelli, parlamentare AVS e co-portavoce di Europa Verde.

"Dopo 365 giorni -ricorda- Alberto è ancora in una cella, mentre —come ha denunciato la sua famiglia— fino ad agosto il Governo italiano non aveva avuto alcun contatto con Caracas. Questo silenzio istituzionale è inaccettabile. Oggi apprendiamo della liberazione di Camilo Castro, il cooperante francese detenuto in Venezuela da giugno, grazie all'intervento del presidente Macron. Una notizia che dà speranza, ma che evidenzia ancora di più la mancanza di un'azione adeguata da parte del nostro Governo. Le operazioni militari Usa nelle aree marine di fronte al Venezuela sono una violazione del diritto internazionale e la richiesta di un intervento militare statunitense avanzata da María Corina Machado non è coerente con la storia e il profilo di chi ha ricevuto un Premio Nobel per la Pace. Auspico che si utilizzino tutti gli strumenti politici e diplomatici per liberare Alberto Trentini".